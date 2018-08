Alberweiler eröffnet daheim Punktekonto

Nach der Auftaktniederlage in Freiburg hat sich der SV Alberweiler in der Frauenfußball-Regionalliga Süd im ersten Heimspiel der Saison gegen den SV Frauenbiburg die ersten drei Punkte gesichert. Nach einem über weite Strecken überzeugenden Auftritt gewann der SVA vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0).

In der Anfangsphase sahen die rund 200 Zuschauer ein ziemlich hektisches und zerfahrenes Spiel von beiden Seiten. Es dauerte etwa fünf bis zehn Minuten, bis zumindest die Gastgeberinnen etwas Ruhe in ihre Aktionen brachten. Vor allem Rückkehrerin Selina Gaus sorgte mit ihrer unaufgeregten Art für Ruhe im Spielaufbau. Die großen Chancen ergaben sich jedoch nicht, obwohl Gästeverteidigerin Andrea Schmeisser mit der schnellen Sibel Meyer etwas überfordert wirkte.

Sibel Meyer trifft zum 1:0

Meyer war es dann auch, die den SVA mit einem starken Abschluss aus der Drehung von der Strafraumkante aus in Führung brachte. Frauenbiburgs Torhüterin Katrin Kraust versuchte vergeblich den Schuss aus dem Winkel zu kratzen (14.). „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Das hat sich mit dem 1:0 dann geändert, auch wenn das Tor ein wenig aus dem Nichts fiel“, stellte SVA-Trainerin Chantal Bachteler später fest.

In der Tat hatte der SVA das Spiel nun deutlich besser unter Kontrolle. Die bayerischen Gäste hatten in dieser Phase nun kaum mehr Zugriff auf den Ball. Als sie dann doch einmal an das Leder kamen, wurde es aber schnell gefährlich: Frauenbiburg leitete einen schnellen und vielversprechenden Konter ein, der nur durch ein taktisches Foul von Leonie Schick unterbunden werden konnte. Schick sah dafür zurecht Gelb.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn des Spiels. Der SVA tat sich erneut etwas schwer, brauchte dieses Mal aber keine Viertelstunde, um fortan konzentrierter zu agieren. Ein ums andere Mal gelang es Alberweiler sich schön über außen durchzukombinieren, am Ende fehlte aber meist die Anspielstation im Sechzehner. „Uns fehlt da noch oft der letzte Zug zum Tor“, sagte Bachteler. „Daran müssen wir arbeiten.“

Nach ungefähr zwanzig Minuten in der zweiten Hälfte dann die Riesenchance für die Gäste. Eine tolle Kombination am Strafraum und Stürmerin Anja Riebesecker tauchte allein vor dem SVA-Tor auf, jagte den Ball aber über die Latte. Nach dieser Chance wurde das Spiel generell sehr viel aufgeregter. Hinzu kamen einige fragwürdige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, was die Stimmung, vor allem auch unter den Zuschauern, weiter anheizte. Mitten in diese Phase hinein, in der der SV Frauenbiburg gerade anfing, besser ins Spiel zu finden, traf die kurz zuvor eingewechselte Alberina Syla zum 2:0. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld spielte Syla einen steilen Pass auf den rechten Flügel zur ebenfalls gerade aufs Feld gekommenen Milena Kohlmeyer. Diese legte ab auf Syla, die aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Auch Laura Bozenhardt, eigentlich Keeperin von Alberweilers Bundesliga-B-Juniorinnen, die die verletzte Stammtorhüterin Melanie Geiselhart ersetzte, musste sich noch einmal auszeichnen. Bozenhardt zeigte sich insgesamt sehr abgeklärt und bot sich ihren Mitspielerinnen auch immer wieder für das Aufbauspiel an. „Laura ist ein Riesentalent“, so Chantal Bachteler. „Sie macht das sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich von so einer jungen Spielerin schon erwarten kann.“

Ein wenig Kritik hatte Bachteler allerdings doch noch anzubringen: „Wir haben es uns selbst ein wenig schwergemacht. Wenn Frauenbiburg nochmal zum Anschluss kommt wird es ziemlich eng. Wir kommen schwer ins Spiel, das müssen wir ändern.“