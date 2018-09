Alberweiler bleibt an der Tabellenspitze

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben am dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd ihren Platz an der Tabellenspitze durch einen 3:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg verteidigt. In einer durchwachsenen Partie vor 220 Zuschauern entschied der SVA nach einer schwachen ersten Halbzeit die Begegnung in Spielabschnitt zwei noch klar für sich. Der Sieg hätte bei konsequenterer Torchancenverwertung deutlich höher ausfallen können und müssen.

Nürnberg ging körperlich sehr hart zu Werke, was seitens Schiedsrichterinnengespanns zumeist nicht unterbunden wurde. In Spielabschnitt eins hatte der SVA in der elften Spielminute eine Doppelchance. Zunächst scheiterte Solveig Schlitter mit ihrem Schussversuch. Eine Minute später bediente Schlitter Vera Ellgass, die alleine vor der Nürnberger Torhüterin Sarah Körber stand, an dieser aber scheiterte. Nach einem von Svenja Kunz getretenen Eckball kam das Leder an den Elfmeterpunkt zu SVA-Spielführerin Laureta Temaj, die den Ball volley neben das Nürnberger Gehäuse setzte. So ging es mit 0:0 in die Pause. Nürnberg hatte in Spielabschnitt eins keinen einzigen Torschuss abgegeben.

Nach der Halbzeitansprache von SVA-Trainer Dominik Herre ging ein Ruck durch die Mannschaft, in der zweiten Halbzeit merkte man dem Team an, dass es unbedingt die drei Punkte holen möchte. Zunächst setzte Schlitter in der 46. Minute einen Schuss knapp neben das Nürnberger Tor. In Minute 47 lief erneut Schlitter alleine auf die FCN-Keeperin Körber zu, die Schlitter foulte – der Pfiff der Schiedsrichterin blieb jedoch aus. Nach einer schönen Kombination über drei Stationen, ausgehend von Schlitter über Mia Eickmann zu Ellgass, vollendete diese aus knapp fünf Metern Torentfernung zur vermeintlichen Führung. Jedoch wurde der Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen.

Mit einem Tempodribbling an mehreren Nürnberger Spielerinnen vorbei drang Eickmann in den Nürnberger Strafraum ein, legte den Ball nach hinten auf Malin Frisch, die aus elf Metern den Ball unhaltbar über die Nürnberger Torhüterin ins lange Eck zur längst überfälligen 1:0 Führung in der 55. Minute bugsierte. Der erste Torschuss der Nürnbergerinnen wurde in der 60. Minute knapp neben das von Laura Bozenhardt gehütete SVA-Tor gesetzt. In der 64. Minute erzielte Spielführerin Temaj mit einem Freistoß aus circa 40 Metern Torentfernung das 2:0. Das einzige Mal musste sich SVA-Torhüterin Bozenhardt in der 68. Minute auszeichnen, als sie einen Schuss aus knapp 16 Metern klärte.

Doppelpack von Temaj

In den letzten Minuten hatte die Gastgeber vier klare Möglichkeiten, die zweimal Frisch, Eickmann und die eingewechselte Peters vergaben. Den Schlusspunkt setzte erneut Temaj mit einem aus 20 Meter zentraler Torentfernung direkt verwandeltem Freistoß zum 3:0-Endstand. „Die erste Halbzeit waren wir gar nicht anwesend, hätten trotzdem da schon in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann Moral bewiesen und den Sieg verdient nach Hause gespielt“, sagte SVA-Coach Dominik Herre. Kommendes Wochenende ist in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd spielfrei, da in Duisburg der Länderpokal für U18-Juniorinnen stattfindet. Die U16-Juniorinnen bestreiten das Süddeutsche Turnier, bei dem die Landesverbände Badens, Südbadens, Hessens, Württembergs und Bayerns teilnehmen. Vom SVA-Kader sind einige Spielerinnen für die U16 und U18 des WFV nominiert.

Das nächste SVA-Spiel ist am 6. Oktober, 12 Uhr, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.