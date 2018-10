Alberweiler befindet sich weiter auf Kurs

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler haben am Sonntag in ihrem siebten Saisonspiel in der Fußball-Regionalliga Süd auswärts beim FFC Wacker München souverän mit 5:0 gewonnen. Der SVA hat damit bestätigt, dass er sich wieder auf dem richtigen Weg befindet. „Aus dem Spiel heraus waren die Münchnerinnen chancenlos“, sagt SVA-Trainerin Chantal Bachteler. Damit bringt sie zum Ausdruck, dass der Sieg in der Höhe auch verdient gewesen ist.

Nach einer Viertelstunde Spielzeit stellten die Gäste aus Oberschwaben die Weichen für den Sieg. Mit einem schön herausgespielten Angriff über Ecem Cumert, die den Angriff mit einem Pass auf Tamara Würstle einleitete, konnte Victoria Stvoric nach einem Querpass von Würstle zum 1:0 einschieben. Trotz mehrerer guter Chancen konnte der SVA nicht mit einer höheren Führung in die Pause gehen.

Chancenauswertung wird besser

„Wir hatten auch in der ersten Halbzeit schon genug Chancen, um höher in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir diese dann auch konsequent genutzt. Wir haben unser Spiel heute über 90 Minuten lang durchgezogen“, erklärt Bachteler.

In der Tat wurden die Chancen in der letzten halben Stunde des Spiels deutlich besser genutzt. Nachdem Alberina Syla und Kerstin Schneider zwischenzeitlich auf 3:0 erhöht hatten, konnte sich auch Lena Bucher, die auf dem linken Flügel seit Wochen konstant gute Leistungen zeigt, auch dafür belohnen. Nach einem schönen Solo war es ihr möglich, den Ball an der Münchner Torhüterin vorbeizulegen und dann ins leere Tor einzuschieben. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Theresa Hauler.

Für Trainerin Bachteler ein Sieg mit viel Bedeutung: „Es war fürs Team wichtig, den Sieg gegen Frankfurt nochmal zu bestätigen. Die nächsten beiden Gegner sind der Tabellendritte und der Tabellenführer.“ Unter der Woche nannte sie das Spiel einen „Wegweiser“.

Die Frage, ob sich die Mannschaft momentan auf dem richtigen Weg befindet, bejaht sie ausdrücklich: „Auf jeden Fall. Aber wir müssen weitermachen. Es kann genauso schnell nach unten gehen. Der Sieg in München bedeutet für den SVA eine Verbesserung auf den sechsten Tabellenplatz.

Der Tabellendritte kommt

In der kommenden Wochenende kommt der 1. FC Nürnberg nach Alberweiler. Der aktuelle Tabellendritte aus dem Frankenland stellt noch einmal ein anderes Kaliber dar: „Wir erwarten einen technisch sehr starken Gegner, der mit sehr professionellen Strukturen im Verein ausgestattet ist. Das wird natürlich nicht einfach“, so Bachteler.