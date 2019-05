Alberweiler beendet Saison auf Platz fünf

Im letzten Ligaspiel der Saison haben die Frauen des SV Alberweiler am Sonntag die Punkte mit Gastgeber TSV Jahn Calden geteilt. Für den SVA bedeutet das 3:3-Remis am Ende den fünften Tabellenplatz.

„Mit den Kaderproblemen und der starken zweiten Hälfte heute haben wir uns den Punkt verdient. Wir hätten eigentlich am Ende sogar gewinnen müssen“, resümierte Trainerin Chantal Bachteler. Der SVA reiste nur mit 13 Spielerinnen nach Nordhessen und musste wie so oft in letzter Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer Viertelstunde und kurz vor der Pause brachte Johanna Hildebrandt die Heimmannschaft in Führung. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben das körperliche Spiel von Calden nicht angenommen“, so Bachteler. „Wir waren immer einen Schritt zu weit weg.“

In der Pause stellte sie dann um und beorderte Leonie Schick auf die rechte Außenbahn: „Schade, dass sie heute kein Tor selbst gemacht hat. Aber sie war eigentlich an jedem beteiligt und hat die nötige Energie ins Spiel gebracht. Das war auch der Grund, wieso wir dann in der zweiten Hälfte zu vielen Chancen gekommen sind.“ Stattdessen war es Kapitänin Tamara Würstle, die mit einem Doppelschlag nach einer guten Stunde den Ausgleich herstellte. Der hatte jedoch nur zwei Minuten bestand, ehe Hildebrandt ihren Dreierpack perfekt machte und damit die Caldener Führung wiederherstellte. Kurz vor Schluss konnte dann auch Würstle ihren Dreierpack abschließen, indem sie per Elfmeter mit ihrem zwölften Saisontreffer zum Ausgleich traf und sich somit zur besten Alberweiler Torschützin machte.

„Kader einfach zu dünn“

Durch einen 3:0-Sieg des 1. FC Nürnberg beim FC Forstern bedeutet dies am Ende den fünften Platz in der Abschlusstabelle der Regionalliga Süd. Für Bachteler ist dies jedoch kein Beinbruch: „Klar hätten wir den dritten Platz gerne behauptet. Aber man muss sagen, dass durch die Verletzungen von wichtigen Spielerinnen der Kader dann einfach zu dünn war, um das Niveau aus der Vorrunde zu halten. Ohne die B-Juniorinnen wären wir in den letzten Wochen wohl kaum über die Runden gekommen. Das zweite Jahr in der Liga ist immer schwerer als das erste und wir haben dennoch nie was mit dem Abstieg zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil, wir waren lange vorne gut dabei. Darauf können wir stolz sein.“

Der Blick auf die nächste Saison macht Mut. Der Jahrgang, der aus der Jugend kommt, bringt viel Qualität mit. „Dadurch wird auf jeden Fall der Kader für die nächste Saison aufgefüllt. Und man konnte ja die letzten Wochen schon sehen, wie stark der Jahrgang ist“, so Bachteler.

Bevor es aber in die Sommerpause geht, steht noch das Finale im WFV-Pokal daheim gegen den SV Hegnach am 30. Mai (Christi Himmelfahrt) um 16 Uhr an. Eineinhalb Wochen hat der SVA bis dahin Zeit, zu regenerieren und sich gezielt vorzubereiten. „Wir wollen unbedingt gewinnen und unsere Saison damit ein bisschen krönen. Der Pokal ist das große Ziel, das wir noch haben“, so die Trainerin.