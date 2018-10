Alberweiler baut Siegesserie aus

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd sein fünftes Pflichtspiel in Folge gewonnen und befindet sich damit weiter gut in Form. Mit 2:1 (0:0) schlug das Team aus Oberschwaben auswärts den Tabellenzweiten FC Forstern. Victoria Stvoric schnürte dabei einen Doppelpack.

Im Dauerregen war der SVA im Osten von München über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft und schob sich damit in der Tabelle auf Platz vier. „Wir waren das bessere Team in einer sehr körperlich geführten Partie“, stellte SVA-Trainerin Chantal Bachteler nach dem Spiel fest. „Gerade in der ersten Halbzeit waren wir spielbestimmend, aber vor dem Tor ein wenig zu inkonsequent“, so Bachteler. Insgesamt waren gute Chancen in der ersten Halbzeit bei den widrigen Bedingungen rar gesät.

Mitte der zweiten Hälfte gingen dann die Gastgeberinnen aus Bayern durch Theresa Eder in Führung. „Das Tor fiel ein wenig aus dem nichts“, so Bachteler. „Aber die Mädels haben dann tolle Moral bewiesen.“ Matchwinnerin des Tages war Victoria Stvoric, die mit ihrem Doppelpack in der Schlussviertelstunde dafür verantwortlich zeichnete, dass die drei Punkte nach Oberschwaben entführt wurden. „Beide Tore waren sehr schön herausgespielt. Der Pass kam jeweils aus dem Zentrum in die Schnittstelle und Vici (Stvoric, Anm. der Redaktion) hat die Bälle dann toll mitgenommen und ist vor der Torhüterin eiskalt geblieben“, sagte Chantal Bachteler. „Alles in allem haben wir das Spiel verdient gewonnen, denke ich.“

Der SV Alberweiler holte damit die Optimalausbeute von zwölf Punkte aus den vergangenen vier Ligaspielen. Der nächste Gegner in der Regionalliga ist der Hegauer FV, der am Sonntag zu Gast in Alberweiler ist (Anstoß: 14.30 Uhr). Der HFV ist momentan das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Süd gegen das der SV Alberweiler sein fünftes Ligaspiel in Folge gewinnen will.

Zuvor geht es für den SVA aber bereits am Donnerstag zum VfL Herrenberg. Dort steht das Drittrundenspiel im WFV-Pokal an (Spielbeginn: 14 UHr). Der VfL Herrenberg ist Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg und wird sicherlich hochmotiviert in die Partie gegen den Regionalligist gehen.