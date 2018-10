Alberweiler baut Siegesserie aus

Die Frauen des SV Alberweiler haben in der Fußball-Regionalliga Süd den dritten Sieg in Folge eingefahren und den vormaligen Tabellendritten 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) geschlagen. Die Oberschwäbinnen bestätigten ihre gute Form damit auch gegen ein Topteam der Liga und kletterten auf Tabellenplatz fünf.

„Alles in allem waren wir das spielbestimmende Team“, sagte SVA-Trainerin Chantal Bachteler nach dem Spiel. Für sie trat der Gegner ungewöhnlich defensiv auf: „Sie standen mit zwei Viererketten sehr tief. Ich hätte mehr Offensivdrang erwartet.“

Das Spiel lag, was den Ballbesitz anging, in den Händen der Gastgeberinnen. Große Chancen konnte sich der SVA dabei jedoch nicht zwingend herausspielen: „Sie haben sehr stark verteidigt und sind schnell in ihre Ordnung zurückgekommen“, erklärt Bachteler. „Wir hatten es schwer, uns Chancen zu kreieren.“

Ecem Cumert trifft zum 1:0

Mit diesem Eindruck ging es auch in die Pause. Nach einer knappen Stunde fasste sich Ecem Cumert ein Herz und brachte den SVA mit einem Fernschuss aus ungefähr 20 Metern in Führung. Aber auch danach änderte sich das Bild des Spiels nicht wirklich. „Ich hätte gedacht, nun muss Nürnberg aufmachen und offensiver werden“, so Bachteler. „Aber es kam nicht mehr. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie was aus Alberweiler mitnehmen wollen.“ Zwar versuchte es der Club aus Franken immer wieder mit langen Bällen auf die schnelle, einzige Spitze Lisa Tietz, blieb dabei jedoch erfolglos. „Unsere Kette hat das sehr gut gemacht“, lobt Chantal Bachteler.

Der SVA entschied ein Spiel auf „taktisch sehr hohem Niveau“ alles in allem „verdient“ für sich, konstatierte Alberweilers Trainerin. Auch wenn das Spiel nicht ganz so lief wie die Mannschaft es im Voraus erwartet hatte, blieben die Alberweilerinnen geduldig und souverän. Am kommenden Wochenende geht es gegen den FC Forstern, der seine Tabellenführung am Sonntag im direkten Duell an den FC Ingolstadt abgeben musste. Drei von den vier anvisierten Punkten aus den beiden Spielen hat der SVA nun schon. „Ich bleibe dabei. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden“, so Bachteler mit Blick auf die nun anstehende Partie beim FC Forstern am kommenden Sonntag (Anstoß: 14 Uhr).