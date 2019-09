Alberweiler auf der Jagd nach dem ersten Sieg

Der SV Alberweiler wartet in der Saison 2019/20 immer noch auf den ersten Sieg in der Frauenfußball-Regionalliga Süd. Am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) soll es endlich klappen. Dafür fährt das Team von Trainerin Chantal Bachteler zum Aufsteiger aus Neu-Isenburg in nächster Nähe zu Frankfurt am Main.

Nach der herben 2:6-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg im Auftaktspiel konnte sich der SVA zuletzt zweimal in guter Form präsentieren. Gegen die beiden Absteiger aus der 2. Bundesliga sprang zwar ebenfalls nur insgesamt ein Punkt heraus, die Leistung hatte aber gestimmt. „Mit den Ergebnissen sind wir natürlich nicht zufrieden, aber mit der spielerischen Leistung sehr wohl“, erklärt die SVA-Cheftrainerin. „In Wetzlar hätten wir einen Punkt verdient gehabt und in Weinberg hätten wir mit etwas Glück auch gewinnen können. Wir wussten, dass es schwer wird, aber wir haben gut gespielt.“

Bachteler musste in beiden Spielen auf wichtige Akteurinnen verzichten. So war Ecem Cumert mit der türkischen Nationalmannschaft auf Reisen und Selina Gaus laborierte noch an ihrem Zehenbruch. Beide sind nun wieder einsatzbereit. „Wir können also wieder auf fast unseren gesamten Kader zurückgreifen, was uns viele Optionen gibt“, so Chantal Bachteler. „Die Mädels machen es mir richtig schwer, was die Entscheidung für die Startaufstellung angeht. Der Konkurrenzkampf ist groß.“

Mittelhessen sind noch punktlos

Zu spüren bekommen soll dies nun der TSV Neu-Isenburg, der aus der Oberliga in die Regionalliga frisch aufgestiegen ist. Die Mannschaft aus Mittelhessen steht momentan noch punktlos auf dem letzten Tabellenplatz und besitzt momentan die schwächste Offensive und schwächste Defensive der Liga (1:20 Tore). Die Gegner des Aufsteigers bislang waren allerdings keine einfachen: der SC Freiburg II, der 1. FC Nürnberg und die Frankfurter Eintracht. „Man darf sich von den Ergebnissen nicht täuschen lassen“, sagt Bachteler. „Sie haben sehr gute Gegner gehabt und ich bin mir sicher, dass es ein schweres Spiel wird.“

Problematisch dabei ist auch, dass der TSV Neu-Isenburg eine große Unbekannte in der Liga darstellt. „Wir kennen sie wirklich überhaupt nicht und ich habe auch nicht viel gesehen“, erzählt sie. „Nachdem sie so viele Gegentore bekommen haben, werden sie sicher ihre Defensive stabilisieren wollen. Das kommt uns nicht unbedingt entgegen. Wir tun uns leichter, wenn der Gegner versucht mitzuspielen.“ Nichtsdestotrotz will der SVA unbedingt seinen ersten Dreier einfahren. „Wir wollen unser Spiel durchziehen und dann siegreich vom Platz gehen“, macht Chantal Bachteler deutlich.

Wichtig wäre ein Sieg für den SVA allemal, um endlich auch punktemäßig vernünftig in die Saison zu starten. In der nächsten Woche empfängt der SVA dann in der Liga den SC Sand II, bevor es dann am Mittwoch, 25. September, um 18.30 Uhr im WFV-Pokal aufgrund fehlender Flutlichtanlage gegen die SG Altheim in Ennahofen geht.