Autoknacker sind am Montag an einem Rover in Schemmerberg gescheitert. Wie die Polizei berichtet, waren vier Unbekannte gegen 22.15 Uhr in der Baltringer Straße unterwegs.

Sie gingen zu einem Rover. Über die Beifahrertür wollten die Diebe ins Fahrzeug gelangen. Als sie die Tür öffneten, lösten sie allerdings einen Alarm aus. Die Unbekannten ließen vom Pkw ab und flüchteten zu Fuß. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Die Polizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.