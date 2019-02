„Al Dente“ verabschieden sich nach 17 Jahren

„Wir brauchen Urlaub“, so hat die A-cappella-Gruppe Al Dente das Programm beim Abschiedskonzert am Samstag im Pfarrstadel in Alberweiler beschrieben. Die sieben Komödianten und Sänger sorgten dafür, dass neben dem Ohrenschmaus der Zuhörer auch die Lachmuskeln ausreichend stimuliert wurden. Bereits eine dreiviertel Stunde vor Beginn war der Saal proppenvoll.

Das Ensemble bot A-cappella-Klang vom Feinsten: Schlanke Tenöre und abgrundtiefe Bässe musizierten dynamisch differenziert, bei sauberer Intonation und bester Textverständlichkeit. Jeder der sieben Vokalisten hatte bei den rund 20 Gesangstiteln einen Solopart und überzeugte mit exzellenter Choreografie. Im lockeren Urlaubslook gekleidet, betrat das Septett mit Torsten Loos, Stefan Zell, Moritz Bader, Matthias Grabler, Luciano Castrignano, Tobias Ilg und Benjamin Mast die Bühne. Mit dem Basta-Song „Schön, dass du gekommen bist, auch wenn es gegen deinen Willen ist“, mit Solosänger Matthias Grabler, wurden die Gäste begrüßt. Dann folgte von der Formation „Fuenf“ die inoffizielle Baden-Württemberg-Hymne „Mir im Süden“. Zur Abschiedstour hätten sie sich das Thema Urlaub ausgewählt, verriet Frontmann Tobias Ilg. Im ersten Programmteil wurde in humoristischen, kurzen Komödien und mit treffenden Gesangstiteln darüber diskutiert, wohin es im nächsten Urlaub gehen soll. Das Urlaubsziel: Bayern, Sizilien mit zwei Vulkanen, Kanada oder doch am liebsten zu Hause? Dann die Urlaubsart: all inklusive, Cluburlaub oder Individualreise, wie wandern oder Besichtigungen? Frauen beschäftigten sich schon sechs Monate vor dem Urlaub mit ihrer Bikinifigur“, war von den jungen Männern auf der Bühne zu hören. „Jetzt geht es um realen Urlaub“, kündigte Tobias Ilg nach der Pause an. Nach der vierten Zugabe am Schluss ging der witzige, klanglich ausgewogene und kurzweilige Abend nach drei Stunden zu Ende.

Vor 17 Jahren ist das A-cappella-Ensemble aus ehemaligen Mitgliedern der Biberacher St.-Martins-Chorknaben entstanden. Nun ist Schluss: Berufliche und familiäre Gründe, sowie räumliche Abstände, hätten sie dazu bewogen, war aus der Sängerschar zu hören. „Wir sind verstreut in Biberach, Freiburg und Stuttgart“, sagte Moritz Bader im Gespräch, da sei es schwierig regelmäßig professionell zu proben. Und: „Es war eine schöne Zeit“ und es habe Spaß gemacht. „Es war toll, dass der Abschiedsauftritt uns diesen Besucherandrang beschert hat“, freute sich Tobias Ilg. „Wir haben bei den St.-Martins-Chorknaben angefangen und ohne diese Ausbildung hätten wir uns nicht zu diesem Vokalensemble entwickelt“, resümierte Moritz Bader, dafür seien sie dankbar. Die Spenden des Benefizkonzertes gingen an den Förderverein der St. Martins-Chorknaben. Der Pfarrstadel bot für das Konzert ein ideales Ambiente.