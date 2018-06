Adventsmarkt zieht viele Besucher an

Der Adventsmarkt der Gemeinde Schemmerhofen hat viele Besucher in de Mühlbachhalle gelockt. Er steht unter dem Motto „Vom Bürger für den Bürger“, denn an den rund 30 Verkaufsständen bieten vorwiegend Privatleute aus der Großgemeinde ihre Sachen an. Das trägt zum Charme dieses Adventsmarkts bei.

Das private Glühwein-Team spendet den Reinerlös wieder an Hilfsorganisation in Afrika, genauso wie Uli Volz und ihrem Helferteam vom „Waldhäuschen“. Die Mühlbachschule und der Kindergarten Löwenzahn, der Männergesangverein Frohsinn und der Kirchenchor bewirteten die Besucher und die Musikgruppe „Holzartissimo“ unterhielt sie.

Die Verkäufer mussten ebenfalls nicht darben, denn dieses Jahr wurden die Aussteller von Christa mit ihrem „Kehrlemobil“ mit Kaffee und Kuchen versorgt. Ein „Kind“ der ersten Stunde ist der immer gut gelaunte Günther Kleinheinz aus Schemmerberg. Er verabschiedet sich dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen von den Ausstellern und seinen Kunden. Auch die heute Erwachsenen erinnern sich noch gern daran, dass es an Kleinheinz’ Stand immer eine Kleinigkeit geschenkt gab. Er wird nicht nur den Kindern fehlen.

Die „Holzwürmle“ vom Kinderflötenorchester unter der Leitung von Elli Maier sorgten überall, wo sie mit ihren Nikolausmützen und fröhlichen Weihnachtliedern auftauchten, für fröhliche Gesichter.

Hauptorganisatorin des Adventsmarkts der Gemeinde ist Elke Held-Fischbach vom Rathaus. Außer den Händlern haben auch Hausmeister Klaus Rieger und Bauhofleiter Anton Missel mit seinem Team zum erneuten Erfolg beigetragen.