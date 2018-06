80 Schülerinnen besuchen Mädchenfußball-Aktionstag

Die Mühlbachschule Schemmerhofen hat erstmals in Kooperation mit dem SV Alberweiler den Mädchenfußball-Aktionstag Schule des Württembergischen Fußballverbands (WFV) ausgerichtet. Bei perfektem Wetter nahmen 80 Schülerinnen der dritten bis zur sechsten Klasse teil. An verschiedenen Spielstationen sowie auf dem schuleigenen Soccerfeld hatten die Mädchen große Freude am Fußballspielen.

Hauptorganisatorin Laura Mohr betreute mit ihren Mannschaftskameradinnen Leonie Schick, Silvana Mohr und Caroline Schad (alle SV Alberweiler) die Mädchen. Unterstützt wurden sie von 16 Schülerinnen aus der Klasse neun und zehn der Gemeinschaftsschule Schemmerhofen und Sportlehrer Marc Hiller.

Vor Ort war neben den Schulsanitätern auch die WFV-Schulfußballreferentin Angelika Fioranelli-Petersohn. Diese bedankte sich am Ende der Veranstaltung beim SV Alberweiler und der Mühlbachschule für die Durchführung des Aktionstags und überreichte der Schule ein Materialpaket mit Fußballutensilien, jeder Schülerin ein Haarband, vom SV Alberweiler wurde jedes Mädchen außerdem mit einer Schildkappe in Vereinsfarben und mit Vereinslogo ausgestattet. Große Aufregung herrschte bei den Schülerinnen, als zum Ende der Veranstaltung ein Trikot der Nationalmannschaft verlost wurde.