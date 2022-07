40 Jahre Tennisgeschichte in Schemmerhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei schönem Wetter, viel guter Laune und vielen Gästen feierte die Tennisabteilung Schemmerhofen ihr 40-jähriges Jubiläum. Der Samstag, 25. Juni war den Kindern und Jugendlichen gewidmet und mit viel Spaß, Spiel, Satz & Sieg (und Eis!) ein voller Erfolg. Am Sonntag, 26. Juni, dem „Tag der offenen Tür“, durfte Abteilungsleiter Josef Bosshart neben zahlreichen Besuchern auch einige prominente Gäste begrüßen. Mit dem Bürgermeister Mario Glaser, Bürgermeister a. D. Hans-Peter Harscher, den Bundestagsabgeordneten Josef Rief und Martin Gerster, weilte auch Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger diesem Jubiläum bei.

In seinem Rückblick ließ Bosshart nochmals die Anfänge der Tennisabteilung Revue passieren. So erfolgte die Gründung am 6. Juni 1982 im seinerzeitigen Gasthaus „Zur Krone“ durch eine ansehnliche Schaar an Interessierten. Der erste Spielbetrieb fand zunächst auf der von der Gemeinde zu Verfügung gestellten Schul-Tartanplätzen statt. Im Eröffnungsmatch standen sich der seinerzeitige Bürgermeister Hans-Peter Harscher und Sportvereinsvorsitzender Matthias Brugger gegenüber. Über das Ergebnis wurde Stillschweigen vereinbart. Bereits im Jahr 1986 wurden bei der heutigen Fußballer-Sportarena zwei neue Tennis-Sandplätze auf drei unterschiedlichen Flurstücken errichtet. Kurze Zeit später kam ein dritter Platz sowie der Bau des Tennisheimes dazu. Heute hat die Tennisabteilung rund 80 Mitglieder mit einem Jugendanteil von 40 Prozent. Ziel ist, den Tennissport in der Gemeinde weiterhin als sportliche Bewegung für alle Altersgruppen, besonders im Jugendbereich, attraktiv zu gestalten.

Im Anschluss an den Rückblick und gut gestärkt von Burger und mehr von „Burgermeister Fritz“ und einem reichlichen Kuchenbuffet startete ein brillanter Tennisgenuss - das „Tennis-Prominenten-Doppel“.

Bürgermeister Mario Glaser und Thomas Dörflinger MdL traten gegen Martin Gerster MdB und Dietmar Kästle (Lizenztrainer) an. Alle waren bei den Ballwechseln läuferisch gut unterwegs und von viel Schweiß (wegen der heißen Temperaturen) und Kampfgeist gekennzeichnet. Letztendlich siegten M. Glaser und T. Dörflinger.

Mit ausgesprochen viel Charme und Witz begeisterte am Nachmittag der Schemmerberger Entertainer „ Jo Brösele“ die Gäste. Weitere Informationen https://tennis.sv-schemmerhofen.de.