26-Jährige wird bei Unfall auf der B465 bei Schemmerhofen verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Montagmorgen auf der B465 bei Schmmerhofen verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 7 Uhr wollte die 26-Jährige von Altheim kommend nach links in die Bundesstraße fahren. Dabei habe sie offenbar nicht achtgegeben, so die Polizei. Ihr Auto stieß mit einem Wagen zusammen, der in Richtung Ingerkingen unterwegs war. Die 26-Jährige wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Im Einsatz waren zudem die Polizei und die Feuerwehr Schemmerhofen. Die Feuerwehrabteilung Schemmerhofen war mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, unterstützte den Rettungsdienst, nahm auslaufendes Öl mit Bindemittel auf und unterstützte den Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge. Auf der zur Berufsverkehrszeit stark befahrenen Bundesstraße kam es nach Feuerwehrangaben für circa eine Stunde zu Behinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach Einschätzung der Ermittler entstand an den beiden Autos, einem Dacia und einem Mercedes, Totalschaden.