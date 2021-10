25 Jahre Mesnerdienst in Ingerkingen

Am Erntedankfest danken Christen für die Gaben in Form der „Früchte der Erde“, die das Jahr über geschenkt werden. Das Fest soll aber zugleich auch daran erinnern, diese Gaben auch mit anderen zu teilen. Dies brachte vergangenen Sonntag der reich bestückte Erntedankaltar samt Erntebild der Marienweihe in der Kirche St. Ulrich in Ingerkingen zum Ausdruck.

In dem von Pfarrer Kilian Krug zelebrierten Festgottesdienst stand in diesem Jahr besonders das Danken im Vordergrund. Unter anderem galt es, 25 Dienstjahre des Mesners Tobias Fink, der bereits seit 1996 als Mesner tätig ist, zu feiern. Pfarrer Krug bedankte sich im Besonderen für den unermüdlichen und langjährigen Dienst und Einsatz des örtlichen Mesners, dessen Pflichtbewusstsein oft über die üblichen Arbeitszeiten hinausgeht. Ob beim Kirchenschmuck oder seiner Ministrantenarbeit, die nicht nur während der Corona-Pandemie viel an Koordination und Organisationstalent erforderte spüre man sein besonderes Engagement, so Pfarrer Krug.

Als Geschenk der Kirchengemeinde zum 25. Jubiläum überreichte Pfarrer Krug dem Mesner Fink einen von ihm persönlich geschneiderten Talar, der ihn in seiner weiteren Tätigkeit als „Arbeitskleidung“ kleiden und begleiten solle. Das silberne Ehrenabzeichen für 25 Jahre Mesnerdienst und die dazugehörige Ehrenurkunde der Diözese Rottenburg Stuttgart wurde ihm ebenso feierlich überreicht. Dazu brachte Siglinde Renz als Vertreterin des Mesnerverbandes der Diözese ihre Dankbarkeit mit einigen wertschätzenden Worten zum Ausdruck.

In 25 Jahren in einer Kirchengemeinde erlebe man schöne und berührende Momente, begegnet vielen Menschen in frohen, aber auch in schwierigen Lebenssituationen. Priester kommen und gehen und auch bei den Ministranten gibt es jedes Jahr neue Gesichter, aber auch vertraute und lieb gewordene Menschen gilt es zu verabschieden. Auch traurige, schwere und bewegende Momente wie der Dienst an Trauerfeiern und Beerdigungen gehören zu diesem Aufgabenfeld.

Auch der Kirchengemeinderat bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde für die Ausübung dieser langjährigen und vielfältigen Aufgabe.

Dass Tobias Fink seine Aufgabe mit viel Herzblut ausfüllt, erleben viele Gemeindemitglieder stets aufs neue. Als Gärtner und Florist beweise er immer wieder auf bewundernswerte Weise „seinen grünen Daumen und die Liebe zum Detail“, die man oft in Form seines Kirchenschmucks – nicht selten aus dem hofeigenen Garten – bewundern kann. Zudem gehören die Gestaltung des Erntealtars und des bereits traditionellen Erntebildes genauso wie die Advents- und Weihnachtsdekoration sowie der Aufbau der Ingerkinger XXL-Weihnachtskrippe zu dessen Aufgabe.

Als Kantor, Lektor und Wortgottesdienstleiter übernimmt er zudem oft in Gottesdiensten, Maiandachten, Novenen, Rosenkränzen, Abschiedsgebeten oder auch bei den traditionellen Prozessionswegen bereitwillig Aufgaben.