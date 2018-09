2200 Euro Bonuszahlung für SV Alberweiler

Der SV Alberweiler bekommt für die Ausbildung seines ehemaligen Jugendfußballspielers Alexander Kopf eine DFB-Bonuszahlung in Höhe von 2200 Euro. Helmut Ebermann, stellvertretender Verbandsjugendleiter, überreichte den Scheck am Samstag in der Halbzeit des DFB-Pokalspiels zwischen den Frauen des SV Alberweiler und Bayer Leverkusen dem SVA-Vorsitzenden Martin Kaiser. Alexander Kopf spielt aktuell beim VfB Stuttgart in der A-Junioren-Bundesliga. Seine Karriere hat der heute 17-Jährige beim SV Alberweiler begonnen, über die Stationen SV Schemmerhofen und SSV Ulm 1846 landete er 2015 beim VfB. Im Mai 2017 lief Kopf erstmals für die U16-Nationalmannschaft auf. Seitdem hat er insgesamt acht Spiele für den DFB absolviert, was dem SV Alberweiler nun diese Bonuszahlung beschert.