1,95 Millionen Euro für Schemmerhofen

Die Gemeinde Schemmerhofen erhält 1,95 Millionen Euro an Landesfördermitteln für die Erweiterung und den Umbau der Mühlbachschule. Dies teilte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger am Freitag mit. Der Schemmerhofer Bürgermeister Mario Glaser äußert sich gegenüber der SZ sehr zufrieden mit der Fördermittelzusage für den ersten von drei Bauabschnitten.

„Es ist in etwa der Betrag, mit dem wir gerechnet hatten, und das ist im Haushalt auch berücksichtigt“, so Glaser. Schon Anfang des Jahres habe man vom Regierungspräsidium Tübingen Signale erhalten, dass man mit einem Landeszuschuss in dieser Höhe rechnen könne. „Aber es ist dann doch ein erlösendes Zeichen, wenn die Zusage letztlich vorliegt.“ Denn ohne die Landeszuschüsse zur Schulbauförderung sei das Bauprojekt nicht möglich, stellt der Bürgermeister klar. Für die drei Bauabschnitte rechnet die Gemeinde mit Landesfördergeldern in Höhe von insgesamt vier Millionen Euro – hinzu kämen Mittel aus dem Ausgleichsstock. „Wir können uns über die Förderung durch das Land nicht beschweren“, sagt Glaser.

Die Gemeinde Schemmerhofen investiert rund zwölf Millionen Euro in die Erweiterung und Sanierung der Mühlbachschule, die derzeit von rund 550 bis 600 Schülern (Gemeinschafts- und Grundschule) besucht wird. Im ersten Abschnitt entstand ein Neubau, bei dem nur noch Arbeiten an den Außenanlagen im Gange sind. Mit dem zweiten Abschnitt (Glaser: „Ein Neubau, der in den Altbau ragt“) soll in den Sommerferien begonnen werden. „Er wird sich bis 2017 hinziehen“, so der Bürgermeister. Im anschließenden dritten Bauabschnitt, der Mitte 2018 abgeschlossen sein soll, geht es dann um die Sanierung des Altgebäudes.