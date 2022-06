16-Jähriger schießt mit Soft-Air-Waffen auf Gleichaltrigen

Mit Soft-Air-Waffen hat ein 16-Jähriger am Montag in Schemmerhofen mehrmals auf einen Gleichaltrigen geschossen. Wie die Polizei mitteilt, war der bewaffnete Jugendliche auf dem Parkplatz der Mühlbachschule augenscheinlich mit einer Pistole und einer Maschinenpistole unterwegs. Die täuschend echt aussehenden Soft-Air-Waffen verschießen Kugeln aus Plastik. Vor Schulbeginn schoss der 16-Jährige wohl einem Gleichaltrigen in die Wade. Nach Schulende traf er denselben Jungen mutmaßlich in der Kniekehle und im Gesicht. Dadurch erlitt dieser Hämatome. Drittklässler bekamen es mit der Angst zu tun und teilten dies der Busaufsicht mit, die von dem 16-Jährige die Waffen einforderte. Nur widerwillig gab Jugendliche die Gegenstände heraus. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf und stellte die Soft-Air-Waffen sicher. Mit den Beteiligten führte die Polizei entsprechende Gespräche. Die Ermittler prüfen nun auch, ob Verstöße gegen das Waffenrecht vorliegen.