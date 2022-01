14 frisch ausgebildete Sanitäter freuen sich über bestandene Prüfung

Schemmerhofen (sz) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Schemmerhofen führte noch im vergangenen Jahr einen Sanitätslehrgang durch. 14 neue Sanitäterinnen und Sanitäter können von nun an die Bereitschaften professionell im DRK-Kreisverband Biberach tatkräftig unterstützen, beispielsweise bei Sanitätsdiensten und im Bevölkerungsschutz.

Lehrgangsleiter Franz Karl Moder führte mit Alexander Ritter, Lothar und Edith Raiber die Teilnehmer aus den Bereitschaften Schemmerhofen, Laupheim, Bad Buchau, Schwendi und dem ASB Orsenhausen durch die Ausbildung.

Seit Anfang September wurden die praktischen und theoretischen Inhalte vermittelt. Zum Stoff gehörte neben den medizinischen und anatomischen Grundlagen das Verhalten in den unterschiedlichsten Notfallsituationen.

Der Schwerpunkt lag an praktischen Maßnahmen für unterschiedliche Erkrankungen und Notfälle. Meist trainierten die angehenden Sanitätshelfer das mit realitätsnahen Fallbeispiele im Team. Zusätzlich vertieften die Teilnehmenden den korrekten Umgang mit den medizinischen Geräten wie zum Beispiel mit einem Defibrillator (AED) oder Sauerstoff, die später zur hochwertigen Ausrüstung der Helfer gehören. Mit einem bereitgestellten Rettungswagen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Übungstag noch besser einen Einblick in die Praxis gewinnen und üben.

Im Dezember stand dann die praktische Prüfung an. Bereits zuvor war das theoretische Wissen mit einer schriftlichen Prüfung abgefragt wurde. Am Prüfungstag zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können in der Herz-Lungen-Wiederbelebung und einer Wahlaufgabe mit unterschiedlichen Notfallszenarien.

Lehrgangsleiter Franz-Karl Moder gratulierte schließlich allen zur bestandenen Prüfung und wünschte Ihnen viel Freude und Erfolg bei den vielfältigen Aufgaben beim DRK. Der Kurs beinhaltete zusätzlich ein Einführungsseminar, die Helfergrundausbildungen erweiterte Erste-Hilfe, Betreuung, Einsatz, Technik und Sicherheit sowie ein Funklehrgang. „So sind nun alle Teilnehmer voll ausgebildete Helfer und Helferinnen und können optimal in den Bereitschaften eingesetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung des DRK Schemmerhofen.

Der Kurs fand komplett unter Einhaltung der 2G-Plus-Regeln statt und wurde in dieser Form zum ersten Mal veranstaltet. Neu war es, dass die theoretischen Inhalte abends in Online-Schulungen und die praktischen Inhalte sonntags in zwei getrennten Gruppen vermittelt wurden.