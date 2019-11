Überraschungssieg im Breisgau

Der SV Alberweiler hat den Tabellenführer der Frauenfußball-Regionalliga Süd, den SC Freiburg II, auf dessen eigenem Platz mit 2:1 (1:1) geschlagen. Mit einer herausragenden Leistung erkämpfte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Chantal Bachteler bei schwierigen Witterungsbedingungen den Dreier im Breisgau.

„Das Spiel heute war ein bisschen die Fortsetzung unserer Leistung in den letzten Wochen“, so die SVA-Trainerin. „Es war ein enges Spiel, aber ich glaube, der Sieg ist am Ende schon verdient.“ Der SVA hat in Freiburg ein Ergebnis eingefahren, das so nicht unbedingt erwartbar war. „Vor dem Spiel hätte ich das nicht unbedingt gedacht, aber wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, früh gestört und sie nicht zu ihrem Spiel kommen lassen“, sagte Chantal Bachteler.

Bereits nach sieben Minuten brachte Annika Enderle die Gäste in Führung. Nach einem langen Ball scheiterte sie zunächst an der SCF-Torhüterin Lena Nuding, konnte den Abpraller dann aber verwerten. Lange hielt die Führung jedoch nicht an. Keine fünf Minuten später war es die Kapitänin der Breisgauerinnen, Jessica Reinhardt, die eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite zum Ausgleich nutzen konnte. „Wir haben uns in der ersten Hälfte etwas schwer getan“, sagte Bachteler. „Es war ein sehr enges Spiel bis dahin und damit auch der Pausenstand von 1:1 gerechtfertigt.“

Nach Wiederanpfiff kam der SVA dann besser ins Spiel, welches auch zunehmend hitziger wurde. „Ich denke, das gehört zu einem Spitzenspiel auch ein Stück weit dazu. Mir war nur wichtig, dass die Mädels dagegengehalten haben und sich nicht haben einschüchtern lassen“, so die SVA-Trainerin. Das gelang, denn nach einer guten Stunde behielt Vera Ellgass im direkten Duell mit Nuding die Nerven und brachte die Oberschwäbinnen wieder in Führung. Dieses Mal sollte sie bis zum Ende Bestand haben.

Mit der Leistung der Schiedsrichterin zeigte sich Chantal Bachteler nicht unbedingt zufrieden. Diese habe das Spiel in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen etwas aus der Hand gegeben. „Sie hat die ein oder andere Gelbe Karte nicht gegeben, uns ein Tor aberkannt, und uns kurz vor Ende einen Elfmeter nicht gegeben, von dem auch der Gegner der Meinung ist, dass er klar war“, kritisierte die SVA-Trainerin. „Dennoch bin ich mit unserer Leistung und natürlich dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Der SVA beendet damit die Hinrunde auf dem fünften Tabellenplatz, auch wenn noch ein Nachholspiel gegen den FC Forstern aussteht. Mit 34:19 Toren hat Alberweiler das viertbeste Torverhältnis der Liga vorzuweisen und war erst die zweite Mannschaft in dieser Saison, die den SC Freiburg II schlagen konnte. Auf die Abstiegsränge sind es momentan fünf Punkte Vorsprung, auf die Tabellenspitze acht Zähler Rückstand.

Noch drei Spiele gilt es nun zu bestreiten, bevor sich die SVA-Spielerinnen in die Winterpause verabschieden können. Zunächst geht es auswärts zum 1. FC Nürnberg, gegen den es zum Saisonstart eine deftige 2:6-Niederlage setzte. Nach dem Sieg am Sonntag kann der SVA aber mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen, um die Rechnung zu begleichen. „Es wird ein ganz anderes Spiel als im Hinspiel. Wir werden dort wohl auf Kunstrasen spielen, auf dem wir nicht trainieren können“, blickte Chantal Bachteler voraus. „Ich bin auch gespannt, was der Sieg beim Tabellenführer mit den Köpfen der Mädels macht und ob sie die Konzentration hochhalten können. Angst, dass es anders sein könnte, habe ich aber aktuell nicht.“