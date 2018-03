Unbekannte randalieren in Schemmerberg

An vier Autos haben Unbekannte in Schemmerberg am Wochenende die Scheiben eingeschlagen.

Wie die Polizei berichtet, sah ein Zeuge am Montagmorgen die Spuren: Am Wochenende waren Unbekannte auf einem Gelände in der Raiffeisenstraße. Die Täter fanden eine Lücke im Zaun und gingen hinein. Dort parkten mehrere Fahrzeuge.

An vier Pkw schlugen die Unbekannten die Seitenscheiben ein. Aus einem Golf stahlen sie ein Autoradio. In den anderen Fahrzeugen fanden sie keine Beute. Einen weiteren Pkw besprühten die Unbekannten mit roter Farbe. Den Schaden, den sie dabei angerichtet haben, schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.