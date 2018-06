Schlachtfest beim SV Schemmerberg

Der Sportverein Schemmerberg veranstaltet von 14. bis 16. Oktober eine Metzelsuppe. Geöffnet wird das Sportheim am Freitag, 14. Oktober, um 17.30 Uhr, am Samstag, 15. Oktober, um 16 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr. Am Sonntag wird von 14 Uhr an zusätzlich Kaffee und Kuchen angeboten.

An allen drei Tagen wird das Beste vom Schwein aus eigener Schlachtung serviert. Dazu gibt es Sauerkraut mit Brot. Am Sonntag gibt es außerdem paniertes Schnitzel mit Pommes Frites und Salat. Auch kalte Speisen stehen auf der Speisekarte. Angeboten werden auch Senioren- und Kinderportionen.