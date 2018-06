Schemmerberger Kinder gestalten ihr Waldstück

Die Erzieher des Katholischen Kindergartens St. Martin in Schemmerberg haben ihren Kindern in der vergangenen Woche die Natur nähergebracht.

Fünf Tage lang haben die beiden ältesten Jahrgänge sich ein neues Ausflugsziel hergerichtet. In dem neuen Waldstück, das die Familie eines Kindergartenkindes zur Verfügung stellte, können die Kinder ab sofort ihre monatlichen Naturtage verbringen. Da es wesentlich näher liegt als das vorherige, können die Erzieher zudem auch spontan mit ihren Gruppen Ausflüge dorthin unternehmen. Da es sich nicht um einen Forstwald handelt, können die Kinder das Waldstück ganz nach ihrem Geschmack gestalten. Mit ihren Erziehern bauten sie in der Naturwoche ein Lager, sägten und nagelten Bretter oder sammelten Äste. Den Erziehern ist es wichtig, das Bewusstsein der Kinder für die Natur zu schärfen. Zum Beispiel weisen sie die Kinder darauf hin, keinen Müll liegen zu lassen, oder wie gefährlich der Umgang mit Feuer in der Natur ist.