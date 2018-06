Raiba gibt Schließung in Schemmerberg bekannt

Die Filiale der Raiffeisenbank in Schemmerberg schließt zum 1. April. Das hat Vorstandssprecher Gerolf Scherer am Dienstagabend offiziell bei einer Infoveranstaltung im Musikerheim in Schemmerberg den Kunden mitgeteilt. Geldautomat und Kontoauszugsdrucker sollen vorerst erhalten bleiben. Genaue Angaben zu weiteren Schließungen unter den insgesamt 37 Filialen der Raiba Biberach wollte Scherer nicht machen.

Geschlossen werden sollen auch die Filialen in Rottum und Obersulmetingen (SZ berichtete). Zudem stehen Veränderungen in den Filialen in Ingerkingen und Hürbel an – möglich sind auch hier Schließungen. Am Mittwochabend haben in beiden Ortsteilen Infoveranstaltungen stattgefunden.

Die Veranstaltung in Schemmerberg war ausschließlich für geladene Kunden zugänglich, mehrere Anwesende berichten jedoch von einem großen Andrang. „Übervoll“ sei das Musikerheim gewesen, das Interesse an den Plänen der Raiffeisenbank groß. Unter den Zuhörern waren auch zahlreiche ältere Mitglieder, die bislang noch die Filiale in Schemmerberg genutzt haben. Offenbar aber sei die Filiale in der vergangenen Zeit zu selten frequentiert worden, so dass sich der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr lohne – so die Aussage des Vorstandssprechers Scherer. Den Kunden sei empfohlen worden, die benachbarten Filialen in Schemmerhofen und Äpfingen aufzusuchen. In Äpfingen und Maselheim sollen zudem ab 3. April die Öffnungszeiten verkürzt werden.

Für ältere Kunden, die den Gang zur Bank nicht mehr alleine bewerkstelligen können, soll zudem ein kostenloser Geldbringdienst eingerichtet werden, bei dem sich die Kunden per Telefon Geld von ihrem Konto liefern lassen können.

Emotionale Stimmung

Bei der Infoveranstaltung habe insgesamt eine „teils aufgebrachte und emotionale Stimmung“ geherrscht, berichten Anwesende. Lange sei über die Schließungen diskutiert worden. Vor allem die Frage, wie viel die Bank durch die Schließung einspare, sei vom Vorstand nicht beantwortet worden. Bei den Zuhörern seien die Aussagen auf wenig Verständnis gestoßen, berichten Anwesende, die anonym bleiben möchten. „Wir wurden praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte ein Zuhörer.

Unklar bleibt auch die Zukunft der beiden Mitarbeiter, die noch in Schemmerberg beschäftigt sind. Sie sollen nach Auskunft von Vorstandssprecher Scherer weiterhin bei der Raiffeisenbank angestellt bleiben, allerdings an einer anderen Dienststelle. „Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben“, hat Scherer gegenüber der SZ bestätigt. Diese Aussage gelte auch für mögliche weitere Schließungen, zu denen er sich jedoch bislang in der SZ nicht äußern wolle.