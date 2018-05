Gartenfest über die Pfingstfeiertage in Schemmerberg

Der Musikverein Cäcilia Schemmerberg feiert von Samstag bis Montag, 19. bis 21. Mai, auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte sein Pfingstfest.

Das Schemmerberger Gartenfest beginnt am Samstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr mit dem Bieranstich, musikalisch umrahmt durch den Musikverein Schemmerberg. Zum Frühschoppen am Pfingstsonntagmorgen werden die Gäste durch die Jugendkapelle Sulmetingen/Schemmerberg mit Blasmusik unterhalten. Der Musikverein Uttenweiler übernimmt die Nachmittagsunterhaltung. Am Sonntagabend steht mit dem Auftritt der Tanz- und Partyband des Musikvereins Maselheim „In Motion“ einer der Höhepunkte des diesjährigen Gartenfestes auf dem Programm. Mit ihrer abwechslungsreichen Tanz- und Unterhaltungsmusik im Big-Band-Sound garantieren die Maselheimer Musiker für eine tolle Stimmung.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, findet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst im Garten statt. Zum Frühschoppen unterhält der Musikverein Rottum mit Blasmusik. Am Nachmittag werden die Gäste von der Musikkapelle Schloß Zeil unterhalten. Zum Festausklang am Montagabend nehmen die Vorjugendkapelle Sulmetingen/Schemmerberg sowie der gastgebende Musikverein Schemmerberg nochmals auf der Bühne Platz.

Vergnügungspark ist gratis

Für die Kinder und Jugendlichen steht auf dem Dorfplatz ein kostenloser kleiner „Vergnügungspark“, eine Schießbude sowie ein Kasperletheater zur Verfügung. Das Fest ist selbstverständlich durchgehend bewirtet. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag stehen verschiedene Mittagessen zur Auswahl. Nachmittags erwartet die Gäste ein reichhaltiges Kuchenbüfett.

Bei schlechtem Wetter finden alle Veranstaltungen in der Turn- und Festhalle Schemmerberg statt.