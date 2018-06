Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein Autofahrer ist am Mittwoch geflüchtet, nachdem er in Schemmerberg einen Unfall verursacht hatte. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall in einem Hof im Egarten in Schemmerberg Ein Zeuge stellte fest, dass zwischen 14 und 15 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Metallzaun gefahren war. Dabei wurde der Zaun beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt. Wie hoch der Schaden am Zaun ist, steht noch nicht fest.

Die Laupheimer Polizei ermittelt in dem Fall und ist telefonisch zu erreichen unter: 07392/96300.