Diebe flüchten mit Rasenmähern

Einbrecher sind am Dienstag oder Mittwoch bei Schemmerberg mit Rasenmähern geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, suchten die Unbekannten in dem Zeitraum in einem Schrebergarten nach Beute. Sie müssen vermutlich zwischen 20.30 Uhr und 17 Uhr unterwegs gewesen sein und sind dabei in Garten zwischen Baltringen und Schemmerberg eingestiegen. An einer Hütte brachen sie die Tür auf und suchten im Innern suchten nach Brauchbarem. Zwei Rasenmäher nahmen sie schließlich mit und flüchteten.

Die Täter haben Spuren zurückgelassen, die Laupheimer Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 07392/96300.