Der Kinderchor heißt jetzt Chorkids

Die drei Chöre des Liederkranzes Schemmerberg haben beim Frühjahrskonzert den rund 250 Zuhörern ein schwungvolles Programm geboten. Beim der Aufführung wurde außerdem der Kinderchor auf den Namen Chorkids getauft. Unter der Leitung von Carina Lebherz eröffneten die 25 Kinder in ihren neuen T-Shirts den Abend. Unter anderem sangen sie „Freunde wie wir“ und „Come On Let’s Sing a Song“. Isabell Lebherz begleitete die „Chorkids“ am Klavier. Der Jugendchor „Kuimba“ überzeugte das Publikum mit fünf englischsprachigen Pop-Songs, die Ute Koch und Laura Hochdorfer (Klavier) mit den 17 jungen Frauen einstudiert hatten. Ohne Noten meisterten sie „Dear future husband“ und „Shut up and dance“. Als Zugabe erklang Elton Johns „Your Song“. Dorothea Werner leitete den gemischten Chor, der gerade ebenfalls einen Namen sucht. Auf „Mailied“, „Aura Lee“, „The Rose“ und „Only you“ folgte das „Tarzan- Medley“ aus dem gleichnamigen Musical, komponiert von Phil Collins. Soloeinlagen übernahmen Lydia Eggle, Claudia Hepp und Reiner Lebherz. Helmut Zeisel begleitete den 45-köpfingen Chor am Klavier.