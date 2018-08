Bahnübergang in Schemmerberg bleibt zwei Wochen voll gesperrt

Weil der Bahnübergang in Schemmerberg saniert werden muss, bleibt er vom 24. September bis 6. Oktober für den Autoverkehr gesperrt. Insgesamt rund 1,1 Millionen Euro kostet die Sanierung, wie die Deutsche Bahn in einem Mitteilung bekannt gibt.

Die Arbeiten in Schemmberg im Bereich der Bahnhofstraße/Baltringer Straße beginnen bereits am Montag, 27. August und sollen bis Samstag, 3. November, abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum wird die Straßenführung des Übergangs zur Raiffeisenstraße und zum Elsterweg angepasst. Gleichzeitig wird die Technik durch eine elektronische Sicherungsanlage erneuert.

Während der Arbeiten ist der Übergang in der Zeit von Montag, 24. September, sieben Uhr, bis Samstag, 6. Oktober, 17 Uhr, wegen Querungsarbeiten an der Straße für den Straßenverkehr gesperrt. Für Fußgänger bleibt der Übergang jederzeit passierbar. Mit Ausnahme von diesen beiden Sperrwochen ist der Übergang während der gesamten Bauzeit mindestens einspurig befahrbar.

Rammarbeiten in der Nacht

In der Zeit zwischen dem Rückbau der bestehnenden Anlage und dem Start der neuen Anlage wird die Schrankenanlage von einem Mitarbeiter bedient. Zusätzlich werden in den Nächten von Montag auf Dienstag, 17. bis 18., bis Freitag auf Samstag, 28. bis 29. September Rammarbeiten unterhalb des Bahngleises durchgeführt.

Die Bahn bemühe sich, die Lärmbelästigung während der nächtlichen Arbeiten so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Betroffene Anwohner bittet sie um Verständnis.