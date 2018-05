Skateboardfahrer schwer verletzt

Zwei Männer sind am Dienstag bei einem Unfall in Steinhausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 23-Jähriger gegen 20.15 Uhr auf der Waldstraße bergabwärts. Dabei schnitt er die scharfe Linkskurve am Ende der Straße. Ein entgegenkommender Radfahrer, der ordnungsgemäß auf der rechten Seite fuhr, konnte einen Zusammenstoß dabei nicht mehr verhindern. Die beiden Männer stießen zusammen. Der 23-Jährige und der 55-Jährige wurden dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in Krankenhäuser. Der 55-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.