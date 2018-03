Musikverein Rottum blickt auf aktives Jahr zurück

„Die Synergie aus Musik und Kameradschaft ergibt den Musikverein Rottum.“ So lautete das Resümee des Vorsitzenden Gregor Silvers bei der Jahreshauptversammlung des Vereins. Nach der Begrüßung erfolgte eine Gedenkminute für die im Jahr 2017 verstorbene aktive Musikerin Ella Jäger.

Im Anschluss ließ der Schriftführer Winfried Silvers die Aktivitäten des Musikvereins informativ und humorvoll Revue passieren. Er berichtete über unzählige Auftritte, welche von Geburtstagsjubiläen über musikalische Begleitungen von Gottesdiensten bis hin zu kameradschaftlichen Ausflügen und Repräsentationen des Jakobfischerdörfchens außerhalb von Baden-Württemberg, wie zum Beispiel beim Weinfest an der Mosel in Bernkastel-Kues, reichten.

Über die Jugendarbeit berichtete Jugendvertreterin Heike Gaum. Derzeit sind 14 Kinder und Jugendliche in musikalischer Nachwuchsförderung. Dass der Musikverein auch finanziell einiges umsetzt, davon berichtete Kassenwart Jürgen Maierhans. Zur Wahl standen dieses Jahr die Vorsitzende Simone Maier und der Versammlungsführer. Gregor Silvers ließ sich genauso wie der aktive Beisitzer Joachim Bader aus persönlichen Gründen nicht mehr aufstellen. Aus der Versammlung fand sich kein Nachfolger für Silvers. Auf Bader rückte Eugen Schick nach. Ansonsten gab es keine personellen Veränderungen. Die Wahlleitung übernahm Ortsvorsteher Werner Weckerle, der Grüße und Dankesworte auch in Vertretung der Gemeinde überbrachte.

Dirigent Josef Ege zeigte sich in seinem Bericht begeistert über den Zusammenhalt, das Engagement bei den Proben, welches zu einem guten Adventskonzert geführt habe, und drückte schon jetzt seine Vorfreude auf den nächsten Vereinsausflug aus. Er habe mit seinem Dirigat immer Spaß und könne sogar von seinen beruflichen Strapazen abschalten, wenn er in die lachenden Gesichter der Musiker schaue. Er stellte auch seine künftigen Erwartungen vor, die die Verfeinerung an Intonation, Klang und Rhythmus betreffen, damit 2019 auch einer erfolgreichen Teilnahme bei einem Wertungsspiel nichts entgegenstehe. Hocherfreut zeigte er sich, dass seit seiner Stabführung fünf Musikanten hinzukamen.