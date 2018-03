Jakob-Fischer-Fest als Höhepunkt

Die Generalversammlung des Sportvereins Rottum war in diesem Jahr wieder gut besucht. Bei den Wahlen wurde Sabine Borner als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Als Kassenprüfer stellten sich die bisherigen Kassenprüfer Reinhold Göppel und Birgit Stauderer erneut zur Wahl, auch sie wurden einstimmig wiedergewählt.

Schriftführerin Christine Schmid stellte in ihrem Bericht die Höhepunkte des Jahres vor. Neben einem Grillfest gab es in diesem Jahr auch wieder einen Beitrag zum Sommerferienprogramm der Gemeinde. Der Höhepunkt des Vereinsjahrs aber sei das vierte Jakob-Fischer-Fest im September gewesen, bei dem zahlreiche Gäste wieder nach Rottum kamen. Lobende Worte fand Ortsvorsteher Werner Weckerle für das Engagement des Sportvereins. Das Fest habe sich mittlerweile zu einem „Selbstläufer“ entwickelt: Ohne große Werbung ziehe es viele Besucher an.

Auch Kassierer Peter Maichle war mit dem erzielten Umsatz zufrieden. Zwar standen den Einnahmen aus dem Fest in diesem Jahr Mehrkosten gegenüber. Trotzdem sei mit dem Jakob-Fischer-Fest ein Ergebnis erzielt worden, „das sich sehen lassen kann“, sagte er.

Neu im vergangenen Jahr war das Steppen im Drei-Viertel-Takt. Das Kinderturnen für die Sieben- bis 14-Jährigen kann dagegen aufgrund eines Übungsleitermangels nicht stattfinden.

Übungsleiter fehlen

Bisher leitete Stefanie Göppel und Annalena Kutter das Kinderturnen. Für Stefanie Göppel sucht der Verein nun einen Nachfolger. Im Bericht von Karin Kutter über die Frauengymnastikgruppe wurde Übungsleiterin Paula Niedermaier besonders gelobt, die mit viel Engagement und Begeisterung die Frauen fit hält.

Fit halten sich die Mitglieder auch bei der Radtour, die in diesem Jahr nach Blaubeuren an den Blautopf geführt hat. Am Ende der Versammlung lud Sabine Borner die Mitglieder bereits zum Vereinsausflug im Juni ein: Dieses Jahr geht es ins Tannheimer Tal.