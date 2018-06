Bei diesem Fest dreht sich alles um den Apfel

„Rund um den Schönen vom Oberland“ – unter diesem Motto hat der Sportverein Rottum sein viertes Jakob-Fischer-Fest veranstaltet. Zahlreiche Gäste kamen zum Jakob-Fischer-Platz, unter ihnen auch die Urenkelin von Jakob Fischer, Christa Krieg aus Laupheim.

Bereits eine halbe Stunde vor Festbeginn standen die ersten Gäste auf dem Platz. Der Musikverein Rottum unterhielt in bewährter Weise. Nach der Begrüßung der Vorsitzenden Sabine Borner tanzten die Kinder des Kinderturnens, kostümiert als Jakob-Fischer-Äpfel. Trotz der nicht besonders guten Ernte, was auf den späten Frost im Frühjahr zurückzuführen war, gab es viele selbstgebackene Apfelkuchen, Apfelwaffeln und Dinetten. Auch Apfelmus, Bratapfellikör, Apfelbrot, Apfelfruchtgummis, Apfelgelee und vieles mehr gab es für die Gäste zu kaufen.

Premiere hatte in diesem Jahr der selbst kreierte Erfrischungsdrink Jafi-Limo, der viel Anklang fand. Dieser Erfrischungstrink besteht zu einem großen Teil aus Apfelsaft. Frischgepresster Apfelsaft konnte am Stand der Mitglieder des Dürnachclubs verkostet werden. Mit ihrer handbetriebenen Obstmühle und Obstpresse wurde wie anno dazumal Apfelsaft hergestellt. Walter Käppeler aus Singen war zum Jakob-Fischer-Fest gekommen, um seinen Jakob-Fischer-Schnaps zu verkaufen.

Ein Schätzspiel, bei dem die Gäste die Anzahl der in einem Korb befindlichen Äpfel schätzen mussten, sorgte ebenso für gute Unterhaltung. Am erfolgreichsten war Hans Dorn aus Rottum, der mit seiner Schätzung nur einen Apfel daneben lag. An zweiter Stelle lagen jeweils mit zwei Stück daneben Fiona Bader, ebenfalls aus Rottum und Herr Lutz aus Biberach. Zur Erinnerung an diesen schönen Nachmittag konnten die Gäste sich mit zwei Riesen-Äpfeln fotografieren lassen, die gerne für ein Foto zur Verfügung standen.

Die Mitglieder des Sportverein Rottum waren überwältigt vom Zuspruch und es gibt schon viele Ideen für das fünfte Jakob-Fischer-Fest, das in zwei Jahren stattfinden soll.