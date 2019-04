Zweite Dorfputzede in Rot ein voller Erfolg

Rund 100 Engagierte jeden Alters sind vor Kurzem rund um Rot, Ellwangen, Haslach und Spindelwag unterwegs gewesen und haben Alteisen, Reifen sowie sonstigen Unrat und Müll gesammelt. Manchem Helfer fiel es schwer zu glauben, was an den Weg- und Waldrändern, auf Wiesen, an Gewässern oder auch an anderen versteckten Stellen der Gemeinde an Müll lagerte. Insgesamt wurden an diesem Vormittag etwa 500 Kilo Müll gesammelt, darunter circa zehn Kilo Altholz, drei Altreifen, etwa 70 Kilo Alteisen sowie eine Tüte mit Geldmünzen. Neben zahlreichen Einzelpersonen beteiligten sich auch viele Vereine an der Aktion, wie etwa der Fischerverein Rot, der Sportverein Haslach, die Landjugend Haslach, die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen und die Narrenzunft Ellwangen. Ebenso waren das Forstamt, der Umweltkreis und der Helferkreis wieder dabei. Beim gemeinsamen Vesper im Haus der Vereine wurden anschließend die Erlebnisse der Dorfputzete ausgetauscht. Alle Teilnehmer waren der Meinung, dass diese tolle Aktion auch im nächsten Jahr stattfinden soll.