Zwei Hunde beißen Kind und verletzen es schwer

Ein Kind ist in Rot an der Rot von zwei Hunden gebissen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der fünfjährige Junge mit anderen Kindern auf einer Insel am Staudamm bei Spindelwag gespielt.

Plötzlich seien zwei Schäferhunde aus dem Gebüsch heraus auf den Buben losgegangen, so die Polizei weiter. Sie bissen zu und verletzten den Jungen. Der Vater griff ein, und ihm gelang es, die Hunde vom Buben wegzutreiben.

Die Halterin der Hunde, etwa 45 bis 50 Jahre alt mit dunklen Haaren, hatte den Vorfall wohl bemerkt und wirkte aufgelöst. Sie habe zugesichert, Hilfe zu holen, ergriff stattdessen aber die Flucht.

Mit ihrem Auto, einem dunklen Wagen, fuhr sie davon, berichteten Zeugen später der Polizei. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht die Frau.