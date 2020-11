Zutritt zum Roter Rathaus nur noch mit Termin

Aufgrund des starken Anstiegs der Infektions- und Quarantänezahlen und um die notwendigen Abstände und Hygieneanforderungen einhalten zu können, ist der Zutritt zum Rathaus in Rot an der Rot zum Schutz ab sofort nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Verwaltung weist darauf hin, dass viele Anliegen auch per E-Mail oder mit einem Telefonat besprochen, geklärt oder erledigt werden können. Weiterhin ist auch mit Terminvereinbarung im Rathaus ein geeigneter und ordnungsgemäß getragener Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.