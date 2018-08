Zu viel getrunken hat ein 37-Jähriger, der in der Nacht zum Sonntag zwischen Rot an der Rot und Erlenmoos betrunken Auto gefahren ist. Er fuhr in Schlangenlinien, was einem Zeugen auffiel, der die Polizei verständigte. Beamten kontrollierten den Fahrer kurze Zeit später. Der 37-Jährige war stark alkoholisiert. Die Beamten behielten den Führerschein des Mannes ein, ebenso eine Blutprobe. Gegen den 37-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Alkohol ist häufig die Ursache von schweren Verkehrsunfällen, teilt die Polizei mit. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein und führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeit und Entfernung. Zudem wird die Reaktion und Koordination beeinträchtigt. Damit alle sicher ankommen, empfiehlt die Polizei daher, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.