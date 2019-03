Zell wird zum berühmten gallischen Dorf

Der Umzug in Zell gehört zu den beliebten Fasnetsumzügen im Landkreis Biberach. Rund 4000 Besucher kamen am Samstagnachmittag. Der Kindergarten Arche Noah aus Rot an der Rot gefolgt von der Ochsenhauser Narrenzunft eröffnete das bunte Treiben.

Jeder, der sich am Umzug beteiligen wollte, konnte mitlaufen und so wussten auch die Besucher nicht, was alles geboten werden würde. Zahlreiche Fanfarenzüge und Musikkapellen begleiteten den Umzug. Es war ein buntes, lustiges Treiben durch den kleinen Ort und am Ende angekommen, ging es den Weg nochmals entgegengesetzt zurück. Viele der Teilnehmer kamen aus den benachbarten Orten, wie etwa die Chearleader aus Erolzheim, die Paradiesvögel aus Oberstetten oder die Gelbwesten aus Berkheim.

Auch viele Wagen fuhren am Umzug mit, wie etwa die Narren aus Gutenzell. In einen Bretterverschlag hatten sie runde Fenster gesägt, durch die bequem ein Kopf passte. Wunderschön geschminkt zeigten sie sich den Besuchern und bekamen viel Applaus. Eine Gruppe aus Tannheim hatte den Hambacher Forst im Visier, als Bäume verkleidet beschenkten sie die Kinder mit Süßigkeiten. Die Flamingos aus Oberzell in ihren roten-weißen Anzügen mit Schwimmreifen um den Bauch, gefielen den Besuchern ebenso wie die Gallier aus Zell, die mit einer großen Gruppe durch die Straßen wirbelten und von römischen Gladiatoren verfolgt für viel Lacher sorgten. Troubadix mit seiner Lyra durfte dabei natürlich nicht fehlen – zum Glück sang er nicht.

Schön anzusehen waren auch die „Hennen“ aus Erolzheim, die Eierlikör an die Erwachsenen und Süßigkeiten an die Kinder verteilten. Nicht zu vergessen waren da noch die Hexen aus Altenstadt, sie hatten es auf die weiblichen Zuschauer abgesehen, die sie in einen Wagen setzten und diesen in Windeseile drehten. Auch die närrische Bürgermeisterin Irene Brauchle aus Rot beteiligte sich am Umzug und verteilte Süßigkeiten an die Kinder.