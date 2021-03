Zehnte Bildungspartnerschaft steht

Die Abt-Hermann-Vogler-Schule Rot hat Anfang März ihre zehnte Bildungspartnerschaft mit der Firma Marbeton GmbH Fertigteilbau aus Aitrach unterschrieben.

„Jede Bildungspartnerschaft ist eine Bereicherung für uns.“, erklärte Schulleiter Werner Egger, „denn wir sind die Schule, mit Schülern, die lieber mit den Händen denken.“ Obwohl die Partnerschaft erst jetzt offiziell wurde, werde sie bereits in vollem Umfang gelebt. So seien die Projekte zwischen Marbeton und der Schule längst in vollem Gange und Marbeton habe bereits einen neuen Auszubildenden für sich gewinnen können. Silvia Geppert von der IHK Ulm lobte ebenfalls die Verbindung und bekräftigt, dass man mehr auf technische Berufe aufmerksam machen müsse. Oft könne man erst im praktischen Handeln bei Schülerinnen und Schülern Qualitäten entdecken, die man im Schulalltag nicht sieht. Sie weist darauf hin: „Man ist stolz auf das, was man in einer Firma erreichen kann und identifiziert sich dann automatisch mit seinem Betrieb.“ Rene Ziesel von der Firma Marbeton bestätigt: „Das theoretische Erfassen eines Themas kommt oft durch das Tun.

Man kann mit einer handwerklichen Ausbildung anfangen und sich dann weiter entwickeln. So kann man Ziele erreichen, die man sich nicht zugetraut hätte. Aber mit einer Ausbildung habe ich die Grundlage für eine weitere Entwicklung geschaffen.“ Egger ergänzt: „Ein Hauptschulabschluss und eine handwerkliche Ausbildung sind für viele die Möglichkeit zu gutem Erfolg.“