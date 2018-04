Willi Föhr ist Ehrenmitglied des Musikvereins Ellwangen

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Ellwangen ist Willi Föhr für seine 30-jährige aktive Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt worden. Föhr war mehr als 20 Jahre im Ausschuss tätig, zuerst als Beisitzer, dann 13 Jahre als Stellvertreter und seit 2014 als Vorsitzender im Vorstandsteam.

Zu diesem Team gehört als Co-Vorsitzende Alexandra Speth, die Föhr Geschenke des Vereins überreichte. Und außerdem Markus Probst, der bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen als Vorsitzender im Amt bestätigt wurde. Ebenso für weitere drei Jahre einstimmig wiedergewählt wurden Martina Straub als Kassiererin und Michaela Engeser als Beisitzerin. Für den ausscheidenden Jugendleiter Andreas Wiest wurde Irene Welte ohne Gegenstimme als neue Jugendleiterin gewählt. Föhr beglückwünschte Ehrenvorstand Walter Engeser nachträglich im Namen des ganzen Musikvereins zur Wahl zum stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden für den Bereich Ost beim Blasmusik-Kreisverband Biberach.

Schriftführerin Martina Eberhardt berichtete über zahlreiche Auftritte und Veranstaltungen. Kassiererin Martina Straub erhielt für ihren Bericht und ihre Arbeit Lob von der Prüferin Christine Kiekopf. Der Dirigent Elmar Hirsch hielt eine inspirierende Rede.

Nachwuchs ist auf gutem Weg

Den Bericht der Jugendleiter Andreas Wiest und Katja Buckenheu, die mit der Jugendkapelle bei einem Probenwochenende waren, trug Michaela Engeser vor: Momentan sind sechs Jugendliche aus Ellwangen in der Gemeinschaftsjugendkapelle Ellwangen-Füramoos-Mühlhausen, die beim Jugendkritikspiel die Note „sehr gut“ erreicht hat. Für dieses Jahr sind neue Auftritte geplant. In den D-Lehrgängen waren die Jungmusikanten sehr erfolgreich. Christof Engeser an der Trompete und Timo Bammert am Flügelhorn schlossen den D1-Kurs und Marina König mit der Trompete den D2-Kurs jeweils mit „sehr gut“ ab.

Für den ausscheidenden Fahnenbegleiter Gottfried Körver wird künftig das Ehrenmitglied Hans Probst den Musikverein beim Marschieren begleiten. Geplant sind Tonaufnahmen für eine CD.