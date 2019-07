Wer will Miss Oberschwaben werden? Jetzt bewerben!

Bewerberinnen können sich jetzt anmelden für die Kür der Miss Oberschwaben.

Die Wahl durch Publikumsentscheid findet am Freitag, 6. September, in der Reithalle in Rot an der Rot statt. Kandidatinnen, die davon träumen, einmal mit Abendkleid und Bademode vor Publikum über den Laufsteg zu schreiten, sollten sich jetzt unter Telefon 07358/924041 oder E-Mail miss-oberschwaben@web.de anmelden.

Es handelt sich um einen reinen Schönheitswettbewerb und außer dem Mindestalter von 16 Jahren gibt es keine weiteren Voraussetzungen für die Teilnahme. Die Siegerin bekommt 1500 Euro Preisgeld. Für Partymusik und gute Stimmung sorgt DJ Fab.

Weitere Informationen und Bilder von vergangenen Miss-Wahlen unter www.missoberschwaben.de

16 Teilnehmerinnen kämpfen in Bikini und Abendkleid um den Titel