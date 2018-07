Wer will die nächste Miss Oberschwaben werden?

Alle jungen Frauen, die einmal wissen möchten, wie es ist, über einen Laufsteg zu gehen, haben jetzt die Möglichkeit, das auszuprobieren. Ab sofort können sich Frauen ab 16 Jahren für die Miss-Oberschwabenwahl bewerben. Diese findet am Freitag, 7. September, in Rot an der Rot statt. Die Kandidatinnen präsentieren sich einmal mit Abendkleid und dann mit Bademode vor Publikum. Es handelt sich um einen reinen Schönheitswettbewerb und außer dem Mindestalter gibt es keine weiteren Voraussetzungen für die Teilnahme. Der Siegerin winken 1500 Euro Preisgeld. Für Partymusik und gute Stimmung sorgt DJ Fab. Bewerberinnen können sich unter der Telefonnummer 07358/924041 oder per E-Mail unter miss-oberschwaben@web.de anmelden.