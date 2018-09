Das „Roter Herbstfestival“ steigt am kommenden Wochenende auf der Anlage des Roter Reit- und Fahrvereins.

Am Freitagabend, 7. September, schreiten in der Reithalle die schönsten jungen Damen aus der Region über den Laufsteg. 15 Kandidatinnen nehmen an der „Miss Oberschwaben“-Wahl teil. Nach zwei Durchgängen im Abendkleid und Bademode entscheidet das Publikum durch Stimmabgabe, wer das Rennen macht. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist der Party-Pass erforderlich.

Am Samstag und Sonntag finden tagsüber Springprüfungen verschiedener Klassen auf den Außenplätzen der Reitanlage statt. Die jüngsten Teilnehmer satteln am Sonntag ihre Pferde und Ponys zum Reiterwettbewerb und Springreiterwettbewerb. Zum Frühschoppen spielt am Sonntag der Roter Musikverein. An beiden Tagen ist für Kaffee und Kuchen gesorgt.

Weitere Infos zum Herbstfestival online unter www.reitverein-rot.de oder unter www.missoberschwaben.de.