Wenn jede Sekunde zählt: Neuer Defibrillator in Spindelwag

Wenn eine Person wiederbelebt werden muss, zählt jede Sekunde. Befindet sich ein Defibrillator in der Nähe, kann das Leben retten. Im Roter Teilort Spindelwag hängt nun neben dem Eingang zum Feuerwehrhaus ein weiterer Defibrillator und ergänzt damit jene, die bereits an anderen Standorten in Rot hängen. Gespendet haben ihn die in Spindelwag anässigen Firmen Treppenbau & Zimmerei Schoot und Palettenwerk Rau.

Bürgermeisterin Irene Brauchle und Manfred Rommel, Kreisausbildungsleiter des DRK Biberach, waren bereits vor Ort und testeten die Funktion des Gehäuses: Mit Öffnen des Außenschranks ertönt ein lautes Alarmsignal. Konstantin Rau und Peter van der Schoot, die den Kauf des Defibrillator ermöglichten, zeigten sich erstaunt, wie laut das Signal tatsächlich ist. Rommel erklärte, dass diese Lautstärke beabsichtigt ist. Einerseits soll es Passanten darauf aufmerksam machen, dass Hilfe benötigt wird, andererseits als Schutz vor Vandalismus oder Diebstahl. Aber, so Rommel, dies komme nur sehr selten vor. Die Menschen wüssten, wie wichtig das Gerät sein könne, wenn ein Mensch in Lebensgefahr ist. Ebenfalls mit vor Ort war Daniel Weyrauch, Spindelwager Feuerwehrkommandant. Er installierte mit Ulrich Rettenmaier vom Rathaus den Schrank an der Gebäudewand. Ausschlaggebend für Idee war ein Unfall am gut frequentierten Radweg durch den Ort. Dabei sei ihm bewusst geworden, dass der nächste Defibrillator sich in Rot oder Ellwangen befinde, so Schoot. Einen davon zu holen, hätte zehn bis 20 Minuten Zeit gekostet. „Bei einem Notfall ist gerade diese Zeit elementar“, so Rommel. Insbesondere im ländlichen Raum sei es deshalb enorm wichtig, ein flächendeckendes Netz zu schaffen. Weitere Defibrillator befinden sich in Rot in der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal, in Ellwangen am Eingang der Grundschule und in Haslach am Eingang des Dorfgemeinschaftshauses.

Auch ohne eine Einweisung kann jeder den Defibrillator im Ernstfall bedienen. Der Helfer wird mit einer Sprachsoftware Schritt für Schritt durch die Reanimation geführt. Sobald die Elektroden kleben, beginnt der Defibrillator mit der Auswertung des Herzrhythmus. Je nach Ergebnis entscheidet er, wie die Weiterbehandlung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes verläuft: