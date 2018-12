Wasserpreis steigt, Abwassergebühr sinkt

Der Gemeinderat Rot an der Rot hat die Wasser- und Abwassergebühren für die nächsten beiden Jahre festgelegt. Sie gelten ab dem 1. Januar 2019. Der Wasserpreis steigt von 1,24 auf 1,59 Euro pro Kubikmeter. Dieser Preis gilt für 2019 und 2020. Erstmals werden damit annähernd 100 Prozent der Kosten gedeckt. Die Investitionen muss die Gemeinde trotzdem über Kredite finanzieren.

Zwei Jahre stabiler Wasserpreis

Dass der Wasserpreis erneut steigt, hat unter anderem damit zu tun, dass die Gemeinde Rot ihr Wasserversorgungssystem schrittweise saniert. Jährlich muss die Gemeinde dabei rund eine Million Euro investieren. Insgesamt kostet die Sanierung 19 Millionen Euro. Der aktuelle Wasserpreis beträgt 1,24 Euro pro Kubikmeter. Die vorliegende Kalkulation umfasst nur noch die Jahre 2019 und 2020, um eine genauere Berechnung zu ermöglichen und um auf weitere Kostensteigerungen zeitnah reagieren zu können. In diese Kalkulation wurde der Neubau des Hochbehälters Jägerhaus sowie die Leitungssanierungen mit aufgenommen.

Die Grundgebühr wird weiterhin nach der Zählergröße gestaffelt erhoben und beinhaltet die Zählergebühr sowie die fixen Kostenanteile. Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße bis Qn2,5 1,98 Euro/Monat, bei Qn6 4,76 Euro/Monat und bei Qn10 7,93 Euro/Monat. Der Zähler 2,5 ist der gebräuchlichste und entspricht der neuen Klassifizierung Q34. Das „n“ steht für „Nenndurchfluss“ und die dahinter stehenden Ziffern geben an, wie viel Wasser in einer Stunde durch den Zähler fließen kann (Kubikmeter/Stunde), wobei der kurzzeitige Maximaldurchfluss Max auch noch deutlich darüber liegen könnte. Diese Werte haben sich in der aktuellen Kalkulation nicht verändert.

Warum die Abwassergebühr sinkt

Auch die Schmutzwasser- und die Niederschlagsgebühren wurden neu festgesetzt. Seit 2011 gilt die gesplittete Abwassergebühr. Auch hier umfasst der neue Kalkulationszeitraum die Jahre 2019 und 2020. Die Schmutzwassergebühr erhöhte sich 2016 je Kubikmeter Abwasser von 2,42 Euro auf 3,02 Euro. 2019 sinkt die Gebühr erstmals wieder, auf 2,42 Euro pro Kubikmeter. Auch die Niederschlagswassergebühr sinkt, jedoch nur geringfügig von bisher 0,39 Euro je Quadratmeter versiegelte Fläche auf 0,33 Euro. Die Gebühr für sonstige Einleitungen bleibt stabil bei 2,42 Euro je Kubikmeter Abwasser oder Wasser. Die neuen Gebühren reichen aus, um auch im Bereich Abwasser einen hundertprozentigen Kostendeckungsgrad zu erreichen.

Bürgermeisterin Irene Brauchle erklärt diese ungewöhnliche Entwicklung. „In den vergangenen Jahren wurde nur das Nötigste gemacht, weswegen wir für die Gebührenkalkulation kaum Ausgaben in diesem Bereich berücksichtigen konnten“, sagt sie. Dass die Gebühren sinken, werde jedoch eine Ausnahme bleiben. „Die Abwasserkanäle müssen dringend saniert werden. Wir erarbeiten gerade einen Masterplan, in dem wir aufzeigen, was die nächsten 15 Jahre alles gemacht werden muss, dieser wird voraussichtlich aber erst Ende 2019 vorliegen.“ Die beiden Gebührenkalkulationen erstellte die Kommunalberatungsfirma Allevo.