Der Albverein Rot an der Rot ist am Sonntag, 25. März, auf dem Rundwanderweg 1 durch das Wildschweingatter unterwegs. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Ökonomie in Rot. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Vom Gasthaus „Adler“ in Spindelwag geht es an der Rot entlang zur Siedlung, dann westlich zur sogenannten Sausteig, nach dem kleinen Anstieg an der Kreuzung links Richtung Süden, über den Sauweg vorbei an der Graf-Konrad-Eiche und dem Wasserhochbehälter nach Bürken und nach einer kurzen Rast zurück zur Schlusseinkehr.

Die Wanderzeit beträgt circa zwei Stunden bei 50 Höhenmetern. Wanderfreunde und Gäste sind willkommen. Wanderführer sind Willi Kösler und Stefan Ahler.