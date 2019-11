Die Ortsgruppe Rot an der Rot des Schwäbischen Albvereins wandert am Sonntag, 10. November, zum Buch-Käpelle. DieTeilnehmer treffen uns um 13 Uhr in der Ökonomie in Rot. Gemeinsam wird dann nach Haslach gefahren, Richtung Hauerz zum Reutehof. Ganz versteckt im Wald liegt das Buch-Käpelle und lädt Wanderer und Besucher zu einer stillen Einkehr und Besinnung ein. Die Tour geht dann weiter zum Buchwaldweiher, an Schöntal vorbei durch den Höllwald zurück zum Parkplatz. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Gäste sind willkommen. Wanderführer sind Josef Kunz und Peter Sary.