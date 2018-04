Der Schwäbische Albverein Rot an der Rot lädt am Sonntag, 6. Mai, zu einer Tageswanderung am Bodensee ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr in der Ökonomie in Rot.

Mit dem Bus geht es nach Oberteuringen. Die Wanderung geht auf dem Rotachweg vorbei an blühenden Obstplantagen, das Flusstal ist weite Strecken sehr ursprünglich geblieben und stößt auf geschichtliche Spuren wie ehemalige Mühlen und Resten ihrer wassertechnischen Einrichtungen. Die Mündung der Rotach in den Bodensee bietet zum Abschluss einer der schönsten Plätze des gesamten Bodenseeufers.

Teilnehmer sollten Rucksackvesper und Getränke mitnehmen. Die Wanderung ist leicht und zwölf Kilometer lang, die Gehzeit beträgt circa dreieinhalb Stunden. Wanderführer sind Peter Sary, Josef Kunz und Willi Kösler. Schlusseinkehr ist in Hittelkofen.