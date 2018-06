In den Wäldern rund um Rot an der Rot wird zurzeit der Boden gekalkt. Das teilt das Kreisforstamt Biberach mit.

Im Zeitraum von Mitte Juli bis Ende Oktober erfolgen in den Staats- sowie Privat- und Körperschaftswäldern diese Kalkungsarbeiten. Währenddessen dürfen der Wald und die Zufahrtsstraßen aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. In Ausnahmefällen, beispielsweise bei ungünstigen Windverhältnissen, müssen auch Straßen gesperrt werden. Es wird mit einem Gesteinsmehl-Holzasche-Gemisch gekalkt, das von Fahrzeugen aus verblasen wird. Das verwendete Material Dolomit enthält einen hohen Magnesiumgehalt. Dieses ist für Menschen, Tiere und Bienen ungiftig. Dennoch sollten die Wälder während der Ausbringungsphase gemieden werden, um die Atemwege und Schleimhäute durch den Staub nicht unnötig zu belasten. Bis zum nächsten Regen wird eine weiße, ungefährliche Staubschicht zu sehen sein. Sensible Bereiche, wie Feuchtbiotope oder Waldspielplätze werden nicht gekalkt.

Insgesamt umfasst die Kalkung 700 Hektar Waldfläche im Landkreis Biberach. Mit der Kalkung wird der externe Säureeintrag kompensiert, um ein Absinken der PH-Werte in den Böden entgegenzuwirken. Die Bodenschutzkalkung ist keine Düngung, führt aber zu einer Aktivierung der natürlichen Nährstoffkreisläufe. Sie erfolgt in enger Abstimmung mit der forstlichen Forschungs- und Versuchsanstalt in Freiburg.