Der Kneippverein Ochsenhausen bietet in Kooperation mit der Genosenschaft ReWiG Allgäu am Samstag, 8. Juni, von 15 bis circa 17 Uhr in der Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell von Rot an der Rot (Talstraße 14) einen Vortrag an.

Das Thema lautet „Permakultur und solidarische Selbstversorgung“. Die Referentin Lucia Lehner ist seit circa 16 Jahren bei den Permakulturfreunden Allgäu. Diese hätten sich hohe Ziele bezüglich der Art des Wirtschaftens und des Umgangs miteinander gesetzt, heißt es in der Ankündigung.