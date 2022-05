Von flehenden Klagen zu jubelnden Triumphgesängen

Zwei Festkonzerte und ein Kinderkonzert mit Händels Oratorium „Israel in Egypt“ führt der Kammerchor Tritonus aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens am Samstag und Sonntag in Rot an der Rot und Ummendorf auf, wie mitgeteilt wird.

Georg Friedrich Händels großes Chor-Oratorium „Israel in Egypt“ ist das wertvollste Geschenk, das der Komponist der Chormusik machen konnte, heißt es in einer Ankündigung. Der Chor ist der Hauptdarsteller in diesem klangprächtigen Werk, das in bildhafter Dramatik die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft ins gelobte Land erzählt. Das Oratorium zählt zu Händels eindrucksvollsten Werken. Der Bogen der Komposition spannt sich von inbrünstig flehenden Klagen bis zu jubelnden Triumphgesängen. Die zehn Plagen, die der Gott des Alten Testaments dem Pharao schickt, inspirierten Händel zu farbenfrohen Klangmalereien. Händel erzählt die Geschichte so plastisch, dass man nicht einmal den Oratoriumstext benötigt, um zu wissen, worum es sich in der Musik dreht.

Diese dramatische Geschichte wird sängerisch-musikalisch vom Kammerchor Tritonus aus Ochsenhausen und dem festlich besetzten Barockorchester La Banda aus Augsburg dargeboten. Gesangssolisten sind die Sopranistinnen Sonja Bühler und Verena Gropper, die Altistin Anne Bierwirth, der Tenor Joachim Streckfuss und die Bassisten Peter Strömberg und Christos Pelekanos. Die Leitung hat Klaus Brecht.

In allen drei Konzerten wird die Illustratorin Jule Ginsbach die biblischen Erzählungen durch Live-Zeichnungen veranschaulichen. Für Tritonus im Jubiläumsjahr bedeutet das Projekt einen Aufbruch zurück zur kulturellen Normalität. Im Rahmen von „Neustartkultur“ wird dieses Projekt vom bundesweiten Förderprogramm „Impuls“ gefördert.

Konzerttermine sind am Samstag, 14.Mai, 19 Uhr in St. Verena, Rot an der Rot und am Sonntag, 15. Mai, 17 Uhr in St. Johannes Evangelist in Ummendorf. Der Eintritt kostet 25 Euro (ermäßigt 15 Euro), Karten gibt es bei der Lesebar Ochsenhausen, im Weltladen Biberach oder online per E-Mail an tritonus-kammerchor@gmx.de.

Für Kinder im Grundschulalter gibt es unter dem Titel „Barock für Kids – Fliegen, Heuschrecken und anderes Getier à la Händel“ ein besonderes Konzert mit Solisten, Chor und Orchester, bei dem sie die bunte Musiksprache Händels hautnah und mit allen Sinnen erleben werden. Das Kinderkonzert findet am Sonntag, 15. Mai, 14 Uhr in St. Johannes Evangelist in Ummendorf statt, der Eintritt frei.